В Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали за взятки

Зампредседателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов задержан по подозрению в получении взяток на сумму свыше 29 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали Джалябова в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток от руководителей подрядных организаций в 2020-2021 годах - за 28 млн рублей он купил квартиру в ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи, а также получил взятку в виде катера стоимостью свыше 1,7 млн рублей.

«Следствие считает, что за... вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», - рассказал собеседник агентства.

Правоохранители продолжат следственные действия с Джалябовым уже в Москве.

Джалябов в 2020-2021 годах был главой филиала «Газпром инвест Надым», затем занимал пост гендиректора «Газпром добыча Ноябрьск». В 2023-2024 годах он стал главным инженером «Газпром нефти», в апреле 2024-го занял должность зампреда правления компании.

