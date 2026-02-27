В Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали за взятки
Зампредседателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов задержан по подозрению в получении взяток на сумму свыше 29 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали Джалябова в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток от руководителей подрядных организаций в 2020-2021 годах - за 28 млн рублей он купил квартиру в ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи, а также получил взятку в виде катера стоимостью свыше 1,7 млн рублей.
«Следствие считает, что за... вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», - рассказал собеседник агентства.
Правоохранители продолжат следственные действия с Джалябовым уже в Москве.
Джалябов в 2020-2021 годах был главой филиала «Газпром инвест Надым», затем занимал пост гендиректора «Газпром добыча Ноябрьск». В 2023-2024 годах он стал главным инженером «Газпром нефти», в апреле 2024-го занял должность зампреда правления компании.
Ранее экс-начальницу Управления финансового обеспечения Минобороны по Хабаровскому краю Татьяну Масайлову обвинили во взяточничестве и превышении полномочий, пишет 360.ru.
