Депутат Нилов рассказал, что выходной на 8 марта не изменит рабочий график

Сокращение рабочего дня в марте в преддверии Международного женского дня не предусмотрено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье», — отметил парламентарий.

Он указал, что в пятницу, 6 марта, россиян ожидает рабочий день стандартной продолжительности. Регламентация поможет сохранять стабильность производственного процесса. Нилов напомнил, что праздничные выходные в честь Международного женского дня продлятся три дня, с 7 по 9 марта.

Вместе с тем депутат призвал руководителей организаций при возможности «проявить внимательность к сотрудникам» и завершить раньше рабочий день накануне праздника.

Между тем сервис «Авито» выяснил, что россияне в среднем планируют потратить 5,5 тысячи рублей на подарки к 8 Марта, пишет 360.ru.

