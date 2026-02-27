Депутат Нилов рассказал, что выходной на 8 марта не изменит рабочий график
Сокращение рабочего дня в марте в преддверии Международного женского дня не предусмотрено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье», — отметил парламентарий.
Он указал, что в пятницу, 6 марта, россиян ожидает рабочий день стандартной продолжительности. Регламентация поможет сохранять стабильность производственного процесса. Нилов напомнил, что праздничные выходные в честь Международного женского дня продлятся три дня, с 7 по 9 марта.
Вместе с тем депутат призвал руководителей организаций при возможности «проявить внимательность к сотрудникам» и завершить раньше рабочий день накануне праздника.
Между тем сервис «Авито» выяснил, что россияне в среднем планируют потратить 5,5 тысячи рублей на подарки к 8 Марта, пишет 360.ru.
