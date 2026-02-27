Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в РФ
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал в России свой товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Заявку в ведомство подала базирующаяся в Швейцарии компания JNTL Consumer Health в мае 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Le Petit Marseillais в феврале текущего года.
Под зарегистрированным брендом компания сможет продавать в РФ гели и кремы для душа, шампуни, кондиционеры, увлажняющие средства, маски, другие продукты для ухода.
JNTL Consumer Health входит в структуру Kenvue. Она управляет в том числе брендами Listerine, Johnson's Baby, Neutrogena.
Ранее компания-производитель женской одежды и парфюмерии Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак в России, пишет Ura.ru.
