Новости за ночь: Эстония требует от России вернуть ее земли

20 ноября 201907:42

Главные события ночи по версии НСН. 

1

Эстония требует от России пять процентов «аннексированной территории»

Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории». По словам председателя парламента страны Хенна Пыллуааса, Россия забрала около 5% Эстонии, в связи с чем он потребовал вернуться к соглашению 1920 года. Пыллуаас заявил, что Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись». Об этом спикер эстонского парламента написал в Facebook. В 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, по которому  Эстония получила земли, входящие сейчас в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Москва считает, что Тартуский договор утратил свою силу.

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МИД Германии надеется на продолжение транзита газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал продолжить транзит российского газа через Украину и после 2019 года. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве. Министр напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что «реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания», передает РИА Новости. По словам Мааса, сейчас как раз время выполнить эти обещания. Он также выразил надежду, что и в будущем транзит российского газа через Украину сохранится.


3

Госорганы с 2021 года прекратят принимать россиян

Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году. Такие полномочия перейдут Многофункциональным центрам (МФЦ). Законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут «Известия». Будут и некоторые исключения, это так называемые неустранимые случаи, которые определит правительство. Граждане смогут получать помощь в МФЦ вне зависимости от места их прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, документ предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.


4

За шум ночью россиян хотят штрафовать

Россиян предложили наказывать штрафом за шум в ночное время. Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за такие действия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа. Наказывать нарушителей покоя и тишины предлагается штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, наказываться должны любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. В настоящее время такая норма действует во всех российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. 

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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