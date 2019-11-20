Новости за ночь: Эстония требует от России вернуть ее земли
Главные события ночи по версии НСН.
Эстония требует от России пять процентов «аннексированной территории»
Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории». По словам председателя парламента страны Хенна Пыллуааса, Россия забрала около 5% Эстонии, в связи с чем он потребовал вернуться к соглашению 1920 года. Пыллуаас заявил, что Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись». Об этом спикер эстонского парламента написал в Facebook. В 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, по которому Эстония получила земли, входящие сейчас в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Москва считает, что Тартуский договор утратил свою силу.
МИД Германии надеется на продолжение транзита газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал продолжить транзит российского газа через Украину и после 2019 года. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве. Министр напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что «реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания», передает РИА Новости. По словам Мааса, сейчас как раз время выполнить эти обещания. Он также выразил надежду, что и в будущем транзит российского газа через Украину сохранится.
Госорганы с 2021 года прекратят принимать россиян
Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году. Такие полномочия перейдут Многофункциональным центрам (МФЦ). Законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут «Известия». Будут и некоторые исключения, это так называемые неустранимые случаи, которые определит правительство. Граждане смогут получать помощь в МФЦ вне зависимости от места их прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, документ предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
За шум ночью россиян хотят штрафовать
Россиян предложили наказывать штрафом за шум в ночное время. Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за такие действия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа. Наказывать нарушителей покоя и тишины предлагается штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, наказываться должны любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. В настоящее время такая норма действует во всех российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована.
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