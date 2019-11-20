Новости за ночь: Эстония требует от России вернуть ее земли

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Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории». По словам председателя парламента страны Хенна Пыллуааса, Россия забрала около 5% Эстонии, в связи с чем он потребовал вернуться к соглашению 1920 года. Пыллуаас заявил, что Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись». Об этом спикер эстонского парламента написал в Facebook. В 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, по которому Эстония получила земли, входящие сейчас в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Москва считает, что Тартуский договор утратил свою силу.

