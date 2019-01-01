Эстония предъявила территориальные претензии России

Хельме сообщил, что Россия не хочет возвращать земли, а также предоставлять компенсацию. Кроме того, страна отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Он также отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса исключительно в рамках международного права и не собирается воевать.

Согласно предположениям ТАСС, речь идет о территории, которая включает Ивангород и часть Печорского района Псковской области. Уточняется, что в соответствии с Тартуским договором, который был подписан 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН связал недопуск в Таллин парусника «Седов» с отсутствием в Эстонии демократии.

