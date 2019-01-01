Эстония предъявила территориальные претензии России
Министр внутренних дел Эстонии, лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия частично удерживает территорию республики, которая ей не принадлежит. Он уточнил, что государству принадлежит 5,2% территории Эстонии.
Хельме сообщил, что Россия не хочет возвращать земли, а также предоставлять компенсацию. Кроме того, страна отказывается даже обсуждать этот вопрос.
Он также отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса исключительно в рамках международного права и не собирается воевать.
Согласно предположениям ТАСС, речь идет о территории, которая включает Ивангород и часть Печорского района Псковской области. Уточняется, что в соответствии с Тартуским договором, который был подписан 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН связал недопуск в Таллин парусника «Седов» с отсутствием в Эстонии демократии.
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