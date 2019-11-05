Дипакадемия: Таллин продолжает троллить Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с отказом властей Эстонии пропустить в свои территориальные воды российское судно «Академик Примаков», «вызывает крайнее недоумение». По словам Захаровой, ранее в этом году эстонские власти дважды предоставляли судну соответствующие разрешения, передает РИА Новости. Кроме того, уточнила Захарова, это уже не первый случай, когда Эстония отказывает российским воздушным и морским судам. Так, в начале октября было отказано в разрешении пролёта через территорию страны самолёта, на борту которого находился заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН назвал подобные действия властей Эстонии политическим троллингом.

«Есть санкционные списки, куда попадают в том числе и государственные деятели, и Эстония в тренде западных держав реагирует на это соответствующим образом, потому что мелкие государства всегда зависимы от крупных. Если же абстрагироваться от персоналий, то Эстония правомочна, потому что есть международное воздушное право, которое регламентирует ряд вещей и в любой момент государство вправе либо отказать, либо разрешить пролеты. Поэтому Эстония может принимать различные решения. Но суть сводится к тому, что речь идет не о военных самолетах, не о самолетах специального назначения. Поэтому здесь это чистой воды политический жест, это вопрос, не связанный с безопасностью страны. Это политическая провокация, политический троллинг определенного формата, который, в общем-то, показывает достаточную лояльность той же Эстонии к западным державам», - подчеркнул дипломат.