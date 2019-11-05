Дипакадемия: Таллин продолжает троллить Москву
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ рассказал НСН, что стоит за недопуском российских самолетов и судов в эстонские воды и воздушное пространство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с отказом властей Эстонии пропустить в свои территориальные воды российское судно «Академик Примаков», «вызывает крайнее недоумение». По словам Захаровой, ранее в этом году эстонские власти дважды предоставляли судну соответствующие разрешения, передает РИА Новости. Кроме того, уточнила Захарова, это уже не первый случай, когда Эстония отказывает российским воздушным и морским судам. Так, в начале октября было отказано в разрешении пролёта через территорию страны самолёта, на борту которого находился заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН назвал подобные действия властей Эстонии политическим троллингом.
«Есть санкционные списки, куда попадают в том числе и государственные деятели, и Эстония в тренде западных держав реагирует на это соответствующим образом, потому что мелкие государства всегда зависимы от крупных. Если же абстрагироваться от персоналий, то Эстония правомочна, потому что есть международное воздушное право, которое регламентирует ряд вещей и в любой момент государство вправе либо отказать, либо разрешить пролеты. Поэтому Эстония может принимать различные решения. Но суть сводится к тому, что речь идет не о военных самолетах, не о самолетах специального назначения. Поэтому здесь это чистой воды политический жест, это вопрос, не связанный с безопасностью страны. Это политическая провокация, политический троллинг определенного формата, который, в общем-то, показывает достаточную лояльность той же Эстонии к западным державам», - подчеркнул дипломат.
По его словам, на подобные выпады может и не последовать официального ответа, однако рано или поздно эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.
«Цель этих провокаций в том и состоит, чтобы раздражать другую сторону. Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», - добавил Иван Сурма.
В апреле этого года Таллин запретил вход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов», так как на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Посольство РФ в Таллине осудило решение эстонских властей, а Мария Захарова подчеркнула, что Эстония ищет поводы для осложнения отношений между государствами.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд
- Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
- СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео
- Захарова: Самолету с вице-премьером РФ запретили влетать в Эстонию
- Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%