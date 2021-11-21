Талибы запретили телепередачи с участием женщин

В соответствии с заявлением телевизионным СМИ предписано контролировать соблюдение норм шариата и морали. Для этого развлекательные шоу недолжны оскорблять религиозные чувства афганцев, женщинам-журналистам требуется покрывать голову платком.

«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» - отмечается в заявлении ведомства.

Министерство ввело запрет на фильмы, в которых содержатся иллюстрации иностранной культуры, а также изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее сообщалось, что более 30 случаев нападений на журналистов зафиксированы в Афганистане с августа текущего года, когда власть захватили талибы (представители движения «Талибан», запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.

