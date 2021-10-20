Талибы опровергли ликвидацию министерства по делам женщин

Представитель радикального запрещенного в России движения «Талибан» Шейх Мохаммад Халед, выдвинутый боевиками на пост главы министерства повеления благого и запрета предосудительного Афганистана, опроверг отказ страны от министерства по делам женщин.

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«Это не соответствует действительности. Министерство возобновит свою деятельность на постоянной основе и в установленных рамках», - цитирует Халеда афганское новостное агентство Aamaj News.

Представитель заявил, что ведомство, вопреки ожиданиям, будет эффективнее. Он назвал министерство, работавшее при предыдущем правительстве Афганистана, «символическим». По его словам, обновленное ведомство займется «воспитанием женщин и защитой их прав».

Данные о ликивдации ведомства появились в прессе еще 17 сентября. По сведениям местных СМИ, талибы убрали даже вывеску на здании министерства.

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ФОТО: Женщины в Афганистане
ТЕГИ:ТалибанЖенщиныАфганистан
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