Талибы опровергли ликвидацию министерства по делам женщин

«Это не соответствует действительности. Министерство возобновит свою деятельность на постоянной основе и в установленных рамках», - цитирует Халеда афганское новостное агентство Aamaj News.

Представитель заявил, что ведомство, вопреки ожиданиям, будет эффективнее. Он назвал министерство, работавшее при предыдущем правительстве Афганистана, «символическим». По его словам, обновленное ведомство займется «воспитанием женщин и защитой их прав».

Данные о ликивдации ведомства появились в прессе еще 17 сентября. По сведениям местных СМИ, талибы убрали даже вывеску на здании министерства.

