В Афганистане с августа зафиксированы десятки нападений на журналистов

Более 30 случаев нападений на журналистов зафиксированы в Афганистане с августа текущего года, когда власть захватили талибы (представители движения «Талибан», запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.

По данным союза, около 90% нападений было совершено силами, связанными с талибами.

Также в организации обратили внимание на дискриминацию женщин-журналистов, которые были отстранены от своих должностей талибами.

Ранее в октябре сообщалось, что не менее 153 средств массовой информации (СМИ) закрылись после прихода к власти талибов.







