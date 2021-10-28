В Афганистане с августа зафиксированы десятки нападений на журналистов
Более 30 случаев нападений на журналистов зафиксированы в Афганистане с августа текущего года, когда власть захватили талибы (представители движения «Талибан», запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.
По данным союза, около 90% нападений было совершено силами, связанными с талибами.
Также в организации обратили внимание на дискриминацию женщин-журналистов, которые были отстранены от своих должностей талибами.
Ранее в октябре сообщалось, что не менее 153 средств массовой информации (СМИ) закрылись после прихода к власти талибов.
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