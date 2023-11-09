Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в Конгрессе
Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал для дачи показаний сына и брата американского лидера Джо Байдена, сообщил комитет в социальной сети Х.
Комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность президента США в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Также для дачи показаний вызван деловой партнер Хантера Байдена и брата президента Джеймса Байдена Роб Уокер.
Ранее в Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru