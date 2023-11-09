Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в Конгрессе

Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал для дачи показаний сына и брата американского лидера Джо Байдена, сообщил комитет в социальной сети Х.

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Комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность президента США в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Также для дачи показаний вызван деловой партнер Хантера Байдена и брата президента Джеймса Байдена Роб Уокер.

Ранее в Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАДжо БайденКонгресс США

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