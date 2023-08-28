Спикер Маккарти: Республиканцы собрали информацию для импичмента Байдена

«Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — поделился политик.

По словам Маккарти, вся семья американского президента вовлечена в «культуру коррупции». Так, спикер напомнил, что Байден заявлял об отсутствии связей с бизнесом его сына Хантера, однако в ходе расследования были получены 76 отчетов о подозрительной деятельности на счетах семьи главы государства, показания о взяточничестве, улики в пользу перевода средств от 20 подставных компаний на счета Байденов, отмечает телеканал «360».

Спикер палаты представителей подчеркнул, что общественность США «заслуживает ответов».

Ранее член палаты Марджори Тейлор Грин призвала конгресс инициировать расследование по делу об импичменте Байдену, пишет RT.

