В Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности

Американские граждане требуют привлечь к ответственности главу государства Джо Байдена, сообщила в социальной сети X член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

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«Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» — заявила парламентарий.

Как отметила конгрессвумен, на этой неделе она планирует заняться привлечением президента к ответственности, а также лишить финансирования его правительство, которое используется в качестве оружия.

Ранее спикер Маккарти заявил, что Республиканцы собрали информацию для импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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