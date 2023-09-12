В Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности
Американские граждане требуют привлечь к ответственности главу государства Джо Байдена, сообщила в социальной сети X член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
«Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» — заявила парламентарий.
Как отметила конгрессвумен, на этой неделе она планирует заняться привлечением президента к ответственности, а также лишить финансирования его правительство, которое используется в качестве оружия.
Ранее спикер Маккарти заявил, что Республиканцы собрали информацию для импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru