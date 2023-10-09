Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заметил в руках палестинцев автоматы M4 американского производства, заявил он в соцсети X.

СМИ: разведка Израиля не знала о подготовке нападения ХАМАС

Так он прокомментировал соответствующее видео Sky News, на которых палестинцы радуются началу боевых действий ХАМАС.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — заявил сын бывшего американского лидера.

Ранее в Конгрессе США заявили, что ХАМАС мог получить оружие от Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:ХамасИзраильДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры