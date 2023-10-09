Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев
9 октября 202306:43
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заметил в руках палестинцев автоматы M4 американского производства, заявил он в соцсети X.
Так он прокомментировал соответствующее видео Sky News, на которых палестинцы радуются началу боевых действий ХАМАС.
«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — заявил сын бывшего американского лидера.
Ранее в Конгрессе США заявили, что ХАМАС мог получить оружие от Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru