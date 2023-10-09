Конгресс США: ХАМАС мог получить оружие от Киева

По ее словам, Вашингтону необходимо работать с Иерусалимом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля.

«Было ли вывезено американское оружие из Афганистана или попало на Ближний Восток с Украины?», — задалась вопросом законодатель. Она считает, что вероятными могут быть оба варианта ответа.

Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

