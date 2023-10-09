Конгресс США: ХАМАС мог получить оружие от Киева
Движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для организации атаки на Израиль, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, Вашингтону необходимо работать с Иерусалимом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля.
«Было ли вывезено американское оружие из Афганистана или попало на Ближний Восток с Украины?», — задалась вопросом законодатель. Она считает, что вероятными могут быть оба варианта ответа.
Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru