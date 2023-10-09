СМИ: разведка Израиля не знала о подготовке нападения ХАМАС

Поэтому Иерусалим был застигнут врасплох. Властям потребовались часы для того, чтобы перебросить силы для защиты подвергшихся нападению боевиков районов. У Израиля не было предварительного разведывательного предупреждения о вторжении, а когда оно началось, на местах не было достаточного количества сил.

После начала вооруженных столкновений военным потребовалось много времени для того, чтобы понять, что десятки террористов действуют в большом количестве населенных пунктов.

Ранее в ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

