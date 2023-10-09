СМИ: разведка Израиля не знала о подготовке нападения ХАМАС
Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Haaretz.
Поэтому Иерусалим был застигнут врасплох. Властям потребовались часы для того, чтобы перебросить силы для защиты подвергшихся нападению боевиков районов. У Израиля не было предварительного разведывательного предупреждения о вторжении, а когда оно началось, на местах не было достаточного количества сил.
После начала вооруженных столкновений военным потребовалось много времени для того, чтобы понять, что десятки террористов действуют в большом количестве населенных пунктов.
Ранее в ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru