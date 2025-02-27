Сын Трампа считает, что США должны были отправлять оружие в Россию, а не на Украину
27 февраля 202501:32
Американские власти должны были сделать своим союзником Москву и поставлять оружие ей, а не Украине, сообщил в подкасте Triggered Podcast сын президента США Дональд Трамп-младший.
Он заявил, что не может себе представить человека, который в «здравом уме будет выбирать Украину» союзником, когда есть Россия.
Ранее Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru