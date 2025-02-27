Сын Трампа считает, что США должны были отправлять оружие в Россию, а не на Украину

Американские власти должны были сделать своим союзником Москву и поставлять оружие ей, а не Украине, сообщил в подкасте Triggered Podcast сын президента США Дональд Трамп-младший.

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Он заявил, что не может себе представить человека, который в «здравом уме будет выбирать Украину» союзником, когда есть Россия.

Ранее Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
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