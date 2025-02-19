Трамп: Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США
19 февраля 202502:01
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.
«У них было три года», — указал глава государства.
Он также задался вопросом о том, куда делись все деньги, которые США давали Украине. «Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США», — отметил Трамп.
Ранее официальный представитель МИД России заявила о коррупционных связях Зеленского с западными странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru