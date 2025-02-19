Трамп: Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.

Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт

«У них было три года», — указал глава государства.

Он также задался вопросом о том, куда делись все деньги, которые США давали Украине. «Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США», — отметил Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России заявила о коррупционных связях Зеленского с западными странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский

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