Маск отреагировал на решение Байдена об ударах ATACMS по России

Бизнесмен из США Илон Маск отреагировал в социальной сети X на решение американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

СМИ: США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS

«Это правда, либералы любят войну», — написал миллиардер в ответ на публикацию сенатора штата Юта Майка Ли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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