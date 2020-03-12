Новости за ночь: Трамп запретил въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса. Правила вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта, и будут действовать 30 дней, передаёт RT.
Из этих правил сделано несколько исключений – в частности, для Великобритании и для масштабной торговли товарами и грузами. Трамп также пообещал помощь пострадавшим в этой ситуации компаниям в виде кредитов с низкой процентной ставкой.
Позже Министерство внутренней безопасности США уточнило, что запрет въезда коснётся людей, посещавших Шенгенскую зону, но не лиц со статусом постоянного законного проживания в США, сообщает РИА Новости.
В США коронавирусом нового типа Covid-2019 заразились 1,3 тысячи человек, 38 скончались. Распространение вируса затронуло уже 124 страны, в мире болеют свыше 126 тысяч человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-2019.
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