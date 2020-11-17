«Обама устарел». Почему России не нужен статус сверхдержавы

«Сверхдержава – это устаревший термин ХХ века. Это подтверждает, что Обама в своем понимании окружающего мира остался там, в конце ХХ века – начале XXI века. Да, он был президентом США восемь лет с 2008 года, но его мышление осталось в прошлом», - уверен политолог.

Он добавил, что понимание сверхдержавы как страны, имеющей свое военное присутствие в различных регионах мира, более неактуально.

«Россия имеет военное присутствие там, где ей это стратегически важно для обеспечения безопасности – своей и союзников, а не потому, что она стремиться к статусу сверхдержавы», - пояснил Мартынов.