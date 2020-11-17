«Обама устарел». Почему России не нужен статус сверхдержавы

Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что время сверхдержав прошло, а слов для описания новой реальности еще не придумали.

Россия не является сверхдержавой, потому что ей для этого не хватает союзников и военных баз. Такое мнение в своих мемуарах «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил бывший президент США Барак Обама.

Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН поспорил с мнением 44-го президента США и заявил, что время сверхдержав прошло.

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«Сверхдержава – это устаревший термин ХХ века. Это подтверждает, что Обама в своем понимании окружающего мира остался там, в конце ХХ века – начале XXI века. Да, он был президентом США восемь лет с 2008 года, но его мышление осталось в прошлом», - уверен политолог.

Он добавил, что понимание сверхдержавы как страны, имеющей свое военное присутствие в различных регионах мира, более неактуально.

«Россия имеет военное присутствие там, где ей это стратегически важно для обеспечения безопасности – своей и союзников, а не потому, что она стремиться к статусу сверхдержавы», - пояснил Мартынов.

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По его словам, сейчас нет устоявшихся терминов для описания тех форм лидерства в мире, которые станут мейнстримом в дальнейшем.

«Глобализм уже уходит в прошлое, а многополярность только формируется как новый тренд, вместе с этим формируется и новая терминология», - сказал эксперт. Он добавил, что мир сейчас в переходном периоде, поэтому он в таком нестабильном состоянии, как политическом, так и в экономическом положении.

Ранее Барак Обама заявил, что не намерен работать в администрации избранного президента Джо Байдена, но готов ей помогать.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Барак ОбамаРоссияСША
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