Обама исключил возможность работы с Байденом
Бывший президент США Барак Обама заявил, что не намерен работать в администрации избранного президента Джо Байдена, но готов ей помогать. Об этом он рассказал в ходе интервью на телеканале CBS.
Также он прокомментировал заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он выиграл выборы. Обама отметил, что Джо Байден вступит в свою должность, несмотря на иски предвыборного штаба президента и его заявления о фальсификации результатов выборов.
Кроме того, Обама заявил, что не согласен с утверждением Трампа о его большом вкладе в поддержку афроамериканского сообщества. Экс-президент посчитал, что некоторые действия президента могут быть «разрушительными».
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