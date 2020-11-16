Обама исключил возможность работы с Байденом

Бывший президент США Барак Обама заявил, что не намерен работать в администрации избранного президента Джо Байдена, но готов ей помогать. Об этом он рассказал в ходе интервью на телеканале CBS.

Также он прокомментировал заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он выиграл выборы. Обама отметил, что Джо Байден вступит в свою должность, несмотря на иски предвыборного штаба президента и его заявления о фальсификации результатов выборов.

Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах

Кроме того, Обама заявил, что не согласен с утверждением Трампа о его большом вкладе в поддержку афроамериканского сообщества. Экс-президент посчитал, что некоторые действия президента могут быть «разрушительными».



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ФОТО: flickr/The White House
ТЕГИ:Выборы в СШАТрампБарак Обама
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