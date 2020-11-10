Эрдоган: Турция будет контролировать перемирие в Карабахе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Турция будет контролировать перемирие в Нагорном Карабахе в рамках совместного азербайджанского центра.

Как сообщает телеканал Haber Turk со ссылкой на администрацию Эрдогана, глава Турции рассказал о создании Азербайджаном совместного русско-турецкого центра по контролю за ситуацией в зоне карабахского конфликта.

Отмечается, что центр будет создан «в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении».

По мнению турецкой администрации, соглашение о прекращении огня в Карабахе — важный вклад Турции и России, а также возможность установления мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии.

В ночь на вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.



