СМИ: Мэрия Туапсе опубликовала список убежищ после нефтяных дождей
Администрация Туапсе обнародовало список убежищ после пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и на территории морского терминала, что вызвало нефтяные дожди, сообщает Daily Storm.
Список 186 подвальных помещений вывесили на сайте мэрии. В качестве «загубленных помещений и других подземных сооружений» выступают в основном подвалы многоквартирных домов, цокольные этажи зданий и два нежилых помещения. Высота потолков в убежищах в среднем составляет 2-3 метра, площадь помещения — от 400 до 1200 квадратов, вместимость — от 11 до 1000 человек. Ни одно из убежищ не предназначено для людей с ограниченными возможностями.
По данным оперштаба Кубани, в Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах участвуют около 730 человек и 65 единиц техники.
В городе продолжают убирать общественные пространства — вывозят мусор с улиц, дворов, парков, спортплощадок. Школы уже работают штатно.
Ранее Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
