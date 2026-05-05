СМИ: Обломки беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах
5 мая 202603:01
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на торговый центр в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash.
ВСУ пытаются атаковать российские регионы, сирены звучат сразу в нескольких городах. Временные ограничения введены в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска и Перми.
Жители Татарстана и Чувашии сообщают о взрывах в небе — работают расчёты ПВО.
Как заявил глава Чувашии Олег Николаев, один человек пострадал при атаке ВСУ. Его жизни ничего не угрожает.
