СМИ: Обломки беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на торговый центр в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: В крупных городах России звучат серены из-за ракетной опасности

ВСУ пытаются атаковать российские регионы, сирены звучат сразу в нескольких городах. Временные ограничения введены в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска и Перми.

Жители Татарстана и Чувашии сообщают о взрывах в небе — работают расчёты ПВО.

Как заявил глава Чувашии Олег Николаев, один человек пострадал при атаке ВСУ. Его жизни ничего не угрожает.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры