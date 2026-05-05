В России набирает популярность «сонный туризм»

Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых.

Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, некоторые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиям здорового сна в России соответствуют не больше 20% четырех- и пятизвездочных отелей.

Как заявил врач сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, с уходом западных сетей качество оснащения номеров резко «просело - отели начали менять хорошие матрасы «на то, что подешевле».

«Подушки в номера стали класть из дешевого холофайбера, стоящие не больше двух тысяч рублей на рынке. Его сейчас часто продают под видом искусственного лебединого пуха. И это просто беда, - указал эксперт.

Самые продвинутые регионы относительно «сонного туризма» – Подмосковье, Москва, Сочи, Санкт-Петербург и отчасти Алтай.

