В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
Удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране был нанесен поблизости от действующего энергоблока, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.
По его словам, это первый зафиксированный удар по территории станции с начала конфликта. В настоящее время проходит многоэтапный процесс эвакуации персонала, пострадавших нет.
Лихачев осудил удар, отметив нарушение правил и принципов международной безопасности.
Ранее в Иране заявили, что снаряд прилетел со стороны противника, однако инцидент не привел ни к материальному ущербу, ни к пострадавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
