В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране

Удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране был нанесен поблизости от действующего энергоблока, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Израиль недоволен строительством АЭС в Бушере, но «указывать» России не будет

По его словам, это первый зафиксированный удар по территории станции с начала конфликта. В настоящее время проходит многоэтапный процесс эвакуации персонала, пострадавших нет.

Лихачев осудил удар, отметив нарушение правил и принципов международной безопасности.

Ранее в Иране заявили, что снаряд прилетел со стороны противника, однако инцидент не привел ни к материальному ущербу, ни к пострадавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Резниченко
