В Госдуме назвали уловкой объявление Зеленским режима тишины
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении режима тишины в ночь на 6 мая является тактическим маневром, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь на 6 мая, — заявил он. Парламентарий считает, что это связано с «уязвленным самолюбием».
Слуцкий отметил, что Украине не нужны ни перемирие, ни мир.
Ранее Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
