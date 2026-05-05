Владелец «Эксмо-АСТ»: Издавать книги в России как ходить по минному полю

По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, что связано с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Редакторы «находятся под постоянным давлением».

Новиков указал, что из-за широких формулировок в законе о запрете пропаганды наркотиков приходится цензурировать даже проповеди. Это не считая того, что надо перепроверять огромный объем книг еще из 1990-х.

«Мы имеем дело с формулировкой, что упоминание наркотиков разрешено, если это «оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла». Но мы все с вами понимаем, что эта формулировка может иметь разное толкование, — рассказал он.

Владелец издательской группы подчеркнул, что повсеместно ставить «18+» на все книги — это не решение проблемы, а лишь дополнительные издержки для издателя. Промаркированные книги облагаются полной ставкой НДС, а не льготной, из-за чего продаются дороже, а также подпадают под ограничения в продвижении.

Ранее силовики задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

