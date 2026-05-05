МТС, «Мегафон» и «Билайном» предупредили об ограничениях интернета и отправке СМС

МТС, «Мегафон» и «Билайн» предупредили своих клиентов о возможных отключениях мобильного интернета и ограничениях в отправке СМС, сообщает Forbes.

Речь идет о периоде с 5 по 9 мая. Ограничения будут действовать в Москве и Подмосковье. По данным МТС, могут возникать проблемы с оплатой картами, использованием банкоматов и сервисов геолокации. Абонентам посоветовал использовать домашний Wi-Fi.

Аналогичное сообщение пришло от «Мегафона». Некоторые абоненты Т2 в Московском регионе также получили от оператора предупреждение о возможных проблемах в праздничные дни в Москве и с отправкой и получением СМС.

В Санкт-Петербурге абоненты Yota получили похожие уведомления. Все операторы связи назвали в качестве причины обеспечение безопасности. Кроме того, о перебоях со связью сообщил в своем приложении сервис «СберИнвестиции».

Тем временем, жители Санкт-Петербурга уже массово жалуются на сбой работы мобильного интернета. Сообщения о проблемах начали поступать несколько часов назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
