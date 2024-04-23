Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи

Глава правительства Великобритании Риши Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет военной помощи, сообщает Guardian.

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По данным издания, речь идет о 500 млн фунтов (более 617 млн долларов США). Также Украина получит 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия.

В результате общая сумма помощи Украине со стороны Лондона в текущем финансовом году составит 3 млн фунтов стерлингов. Финансирование будет получено из резервов казначейства.

Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будет «больше обычного», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания

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