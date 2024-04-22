Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему «значительные новые пакеты военной помощи», говорится в заявлении Белого дома.
В администрации США отметили, что Байден заверил Зеленского в быстрой передаче военной помощи после одобрения пакета Сенатом. Помимо прочего, речь идет об обеспечении потребностей Украины в средства противовоздушной обороны, говорится в сообщении.
Байден отметил, что помощь США также поможет поддержать финансовую стабильность на Украине и восстановить поврежденную инфраструктуру.
Палата представителей США 20 апреля поддержала законопроект о выделении Киеву $61 миллиарда военной помощи. В среду голосование по документу состоится в Сенате, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
- «Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубка Гагарина
- В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции
- Суд в Москве арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера
- Пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта
- Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи
- Вышел первый трейлер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом
- АТОР: в Россию из ОАЭ вернулись все организованные туристы
- Экономист назвал справедливой зарплатой в РФ сумму от 150 тысяч рублей
- В России снизился спрос на долгосрочную аренду квартир
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru