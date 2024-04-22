Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи

В администрации США отметили, что Байден заверил Зеленского в быстрой передаче военной помощи после одобрения пакета Сенатом. Помимо прочего, речь идет об обеспечении потребностей Украины в средства противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Байден отметил, что помощь США также поможет поддержать финансовую стабильность на Украине и восстановить поврежденную инфраструктуру.

Палата представителей США 20 апреля поддержала законопроект о выделении Киеву $61 миллиарда военной помощи. В среду голосование по документу состоится в Сенате, передает «Радиоточка НСН».

