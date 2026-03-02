Россияне в феврале оформили 1,04 млн самозапретов на кредиты

Россияне в феврале оформили более 1 млн самозапретов на кредиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

«В феврале было подано 1,04 миллиона заявлений на постановку и 162,97 тысяч заявлений на снятие самозапрета», - отмечается в сообщении.

С момента запуска сервиса 1 марта 2025 года по 28 февраля текущего года граждане направили 22,1 млн заявлений на установление разных типов самозапретов на кредиты. При этом было подано 1,9 млн заявок на снятие таких ограничений.

Как отметили в ОКБ, сегодня статус самозапрета установлен у 18,8 млн человек.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что самозапрет на получение кредитов и займов оформили более 24 млн россиян.

