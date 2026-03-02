СМИ предупредили о возможной атаке США на Кубу
США рассматривают возможность проведения военной операции в отношении Кубы, исходя из итогов таких действий в отношении Венесуэлы и Ирана. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, президент США Дональд Трамп и его администрация считают, что «у них все получается» и «все идет как надо». Глава Белого дома вдохновлен операциями против Венесуэлы и Ирана.
Вашингтон считает смену руководства на Кубе одним из ключевых элементов на пути к полному доминированию Соединенных Штатов в Западном полушарии, пишет RT. Вместе с тем американская сторона рассматривает в качестве приоритетного сценария переговоры с Гаваной с одновременным усилением экономического давления на Кубу.
Решение о проведении военной операции Вашингтон будет принимать исходя из более долгосрочных результатов атак на Венесуэлу и Иран.
Ранее Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата» Кубы.
