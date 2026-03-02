Война Ирана с США и Израилем – это провал дипломатических решений всех конфликтов, который разрушает доверие к ООН и США, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Это провал дипломатических решений всех конфликтов. Заявления ООН, американцев разрушают все основы, на которых держится сегодня ООН и доверие к договорённостям, включая договорённости России и Украины. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет иметь гораздо более широкие последствия. Американский президент Дональд Трамп заявил, что есть три кандидата, которые могут занять пост главы Ирана. Но я думаю, что вряд ли эти кандидаты устроят иранский народ, который объединится, а внутренние конфликты сгладятся. Сегодня идет консолидация общества. Если Израиль начнет масштабную наземную операцию с воздушной поддержкой США, конфликт может охватить весь регион. Конечно, это затронет всю мировую экономику, включая цены на нефть», - рассказал он.

28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Убит верховный лидер Хаменеи с семьей, несколько генералов и сотни мирных жителей. Иран отвечает ракетными ударами по израильским городам и американским военным базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании. Закрыто воздушное пространство восьми стран. Все полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом, только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.

