Три альбома «Агаты Кристи» удалили с российских стриминговых площадок
Три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов. Об этом свидетельствуют данные платформ.
Так, с «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» пропали релизы коллектива «Декаданс», «Опиум» и «Ураган», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Альбомы были выпущены в 1991-м, 1995-м и 1997-м годах соответственно.
Как сообщил сооснователь группы Вадим Самойлов в эфире калужского «Радио 40», альбомы были удалены из-за претензий к текстам ряда композиций, которые сочли пропагандой наркотиков.
«Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова... и эти альбомы все снова появятся»,— рассказал музыкант.
Ранее в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. Исполнителей и музыкальные площадки будут наказывать за размещение подобных песен, за исключением произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.
