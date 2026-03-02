В России предложили освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита
Министерство финансов РФ предложило временно освободить от налога на добавленную стоимость услуги общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Минфин внес в правительство ряд поправок в Налоговый кодекс, которые помогут сохранить доступ к некоторым мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации к изменениям.
«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря... освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года», - указали в ведомстве.
При этом организациям не придется соблюдать условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней оплате труда по региону.
Ранее в России базовую ставку НДС увеличили с 20% до 22%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
