Судно «Фортуна» продолжает укладку газопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ
Судно «Фортуна» продолжает работы по укладке секций газопровода «Северный потока-2», сообщает агентство DPA со ссылкой на оператора.
Работы ведутся в территориальных водах ФРГ, уточняет ТАСС.
Введение Минфином США ограничений в отношении морских судов, задействованных в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2», говорит о стремлении Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.
Напомним, новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.
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