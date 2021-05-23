Госдума: cанкции не помешают достроить «Северный поток — 2»

По его словам, газопроект будет достроен.

«Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ», - сказал парламентарий.

Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу.

Новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.

В Кремле прокомментировали решение США о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», заметив, что США действуют «как всегда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

