Госдума: cанкции не помешают достроить «Северный поток — 2»

Введение Минфином США ограничений в отношении морских судов, задействованных в строительстве российского трубопровода «Северный поток — 2», говорит о стремлении Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

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По его словам, газопроект будет достроен.

«Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ», - сказал парламентарий.

Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу.

Новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.

В Кремле прокомментировали решение США о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», заметив, что США действуют «как всегда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииСеверный Поток-2
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