Госдума: cанкции не помешают достроить «Северный поток — 2»
Введение Минфином США ограничений в отношении морских судов, задействованных в строительстве российского трубопровода «Северный поток — 2», говорит о стремлении Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.
По его словам, газопроект будет достроен.
«Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ», - сказал парламентарий.
Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу.
Новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.
В Кремле прокомментировали решение США о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», заметив, что США действуют «как всегда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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