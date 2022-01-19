Суд в Киеве обязал Порошенко сдать паспорта

Печерский районный суд Киева избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает РИА Новости.

Порошенко заснул на заседании суда по избранию ему меры пресечения

По решению суда подозреваемый в госизмене политик обязан сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее обвинение запросило для Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. При этом у экс-президента была бы возможность выйти под залог в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн).

Адвокат Игорь Головань, представляющий Порошенко, заявил, что в рамках дела о госизмене Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество его клиента.

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ТЕГИ:ГосизменаСудУкраинаПётр Порошенко
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