Суд в Киеве обязал Порошенко сдать паспорта

По решению суда подозреваемый в госизмене политик обязан сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее обвинение запросило для Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. При этом у экс-президента была бы возможность выйти под залог в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн).

Адвокат Игорь Головань, представляющий Порошенко, заявил, что в рамках дела о госизмене Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество его клиента.