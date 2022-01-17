Порошенко заснул на заседании суда по избранию ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании суда, в ходе которого ему должна быть избрана мера пресечения по делу о госизмене. Соответствующая видеотрансляция ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

Политик закрыл глаза, когда на заседании выступал адвокат Игорь Головань, после чего облокотился на руку и наклонил голову. У него получилось поспать больше минуты. При этом ни один из участников процесса, в том числе судья, не обратил на это внимания.

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Ранее экс-президент Украины говорил, что в отношении него было заведено 130 уголовных дел, при этом примерно 40 из них, по его словам, были закрыты.

Петр Порошенко находился в заграничном дипломатическом турне с середины декабря. Он обещал вернуться в страну 17 января. Суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины. Сообщалось о возможности его ареста и внесения залога в примерном размере $37 миллионов. В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, подобные действия называют политическими репрессиями.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ЗаседаниеУкраинаСонСудПетр Порошенко
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