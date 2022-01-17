Порошенко заснул на заседании суда по избранию ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании суда, в ходе которого ему должна быть избрана мера пресечения по делу о госизмене. Соответствующая видеотрансляция ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

Политик закрыл глаза, когда на заседании выступал адвокат Игорь Головань, после чего облокотился на руку и наклонил голову. У него получилось поспать больше минуты. При этом ни один из участников процесса, в том числе судья, не обратил на это внимания.