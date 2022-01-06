Адвокат заявил об аресте всего имущества экс-президента Украины Порошенко

По его словам, решение было принято в рамках дела о государственной измене, по которому бывший украинский лидер проходит подозреваемым. Он добавил, что защита Порошенко будет подавать апелляцию.

Ранее в прокуратуре Украины подтвердили намерение арестовать экс-президента страны, отметив, что у него будет возможность освобождения под залог в размере $37 млн.

Сам Порошенко заявил, что намерен 17 января вернуться в Киев, явиться в суд и встретиться с генеральным прокурором Украины.