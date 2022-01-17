Прокурор потребовал арест для Порошенко или залог в 36 миллионов долларов

Обвинение просит Печерский районный суд Киева применить к бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также указывается на возможность альтернативной меры - залога в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн). Ходатайство прокурора прозвучало в понедельник, 17 декабря, на судебном заседании.

Речь стороны обвинения транслировал телеканал «Прямой».

Порошенко пообещал вернуться на Украину 17 января для участия в суде

Порошенко обвиняют по делу о госизмене.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 17 января Порошенко вернулся на Украину из Варшавы.

Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии «Радиоточке НСН» заявил, что Порошенко может приехать на суд на Украину из-за президентских амбиций.

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ТЕГИ:СудГосизменаПётр Порошенко
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