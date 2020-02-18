Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Позднее экс-акционеры ЮКОСа снова обратились в Апелляционный суд. Сегодня он отменил предыдущее решение.

В Минюсте РФ заявили, что обжалуют это решение.

Летом 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что ведомство ведет расследование третьего дела ЮКОСа. Следователи впервые обнародовали документы компании Сhevron, которая в 2003 году заявляла о намерении приобрести четверть компании Ходорковского, а впоследствии проводила ее аудит.

Дело ЮКОСа началось в начале нулевых, когда основателей компании — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева — обвинили в мошенничестве. В итоге компания обанкротилась, попытавшись перекрыть неоплаченные налоги — почти 300 миллиардов рублей.

