Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.
В 2005 году акционеры обратились в Международный арбитраж. Тогда суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х была осуществлена атака, чтобы обанкротить компанию, отобрать активы, а ее главу Михаила Ходорковского сместить с политической арены, передает RT. Бывшие акционеры по решению суда должны были получить от России 50 миллиардов долларов, но Москва успешно обжаловала это решение в Окружном суде Гааги.
Позднее экс-акционеры ЮКОСа снова обратились в Апелляционный суд. Сегодня он отменил предыдущее решение.
В Минюсте РФ заявили, что обжалуют это решение.
Летом 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что ведомство ведет расследование третьего дела ЮКОСа. Следователи впервые обнародовали документы компании Сhevron, которая в 2003 году заявляла о намерении приобрести четверть компании Ходорковского, а впоследствии проводила ее аудит.
Дело ЮКОСа началось в начале нулевых, когда основателей компании — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева — обвинили в мошенничестве. В итоге компания обанкротилась, попытавшись перекрыть неоплаченные налоги — почти 300 миллиардов рублей.
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