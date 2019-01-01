Генпрокурор РФ рассказал о новом расследовании в отношении ЮКОСа

Других подробностей генпрокурор не представил.

Дело ЮКОСа началось в начале нулевых, когда основателей компании — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева — обвинили в мошенничестве. В итоге компания обанкротилась, попытавшись перекрыть неоплаченные налоги — почти 300 миллиардов рублей.

Ранее НСН сообщила, что экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский написал в соцсетях, что проблема с российской экспортной нефтью возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей «Роснефти». По его мнению, загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признался в эфире НСН, что даже не стал информировать президента нефтегазовой компании Сечина об обвинениях Ходорковского в его адрес.

«О чём здесь можно говорить? Это же – ни о чём! Либо он [Ходорковский] выполняет дешёвый заказ, либо он просто спятил!» - категорично заявил НСН Леонтьев.



