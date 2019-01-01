Генпрокурор РФ рассказал о новом расследовании в отношении ЮКОСа
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что его ведомство действительно ведет расследование третьего дела ЮКОСа, передает РИА Новости.
Как уточняет Телеканал «360», следователи впервые обнародовали документы компании Сhevron, которая в 2003 году заявляла о намерении приобрести четверть компании Ходорковского, а впоследствии проводила ее аудит.
Других подробностей генпрокурор не представил.
Дело ЮКОСа началось в начале нулевых, когда основателей компании — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева — обвинили в мошенничестве. В итоге компания обанкротилась, попытавшись перекрыть неоплаченные налоги — почти 300 миллиардов рублей.
Ранее НСН сообщила, что экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский написал в соцсетях, что проблема с российской экспортной нефтью возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей «Роснефти». По его мнению, загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признался в эфире НСН, что даже не стал информировать президента нефтегазовой компании Сечина об обвинениях Ходорковского в его адрес.
«О чём здесь можно говорить? Это же – ни о чём! Либо он [Ходорковский] выполняет дешёвый заказ, либо он просто спятил!» - категорично заявил НСН Леонтьев.
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