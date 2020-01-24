Песков признался, что СМИ много не знают, как помиловали Ходорковского

Об этом представитель Кремля сообщил в контексте темы о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар без ее просьбы. Известно, что ранее Путин помиловал Ходорковского также без его обращения.

25-летняя гражданка Израиля была осуждена в России по обвинению в контрабанде наркотиков. Девушка получила 7,5 года лишения свободы. Задержана Нааму Иссахар была в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у нее нашли 9 г гашиша.

Президент РФ Владимир Путин, прибывший накануне в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста, встретился с матерью осужденной Наамы. Он сказал женщине, что «все будет хорошо».

Ранее глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине. Там ее, возможно, отпустят на волю.

