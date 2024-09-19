Суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж
Украинец Александр Матюхин приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима Запорожским областным судом. Его признали виновным в шпионаже, сообщила Генпрокуратура России.
Осужденный сообщал данные о местоположении российской армии своему брату, который служит в ВСУ командиром взвода артиллерийской разведки.
Отмечается, что Матюхин занимался преступной деятельностью в период с июля 2022 года по март 2023 года. Полученные данные могли использоваться для нанесения по военнослужащим Вооруженных сил России огневых ударов.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru