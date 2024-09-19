Суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж

Осужденный сообщал данные о местоположении российской армии своему брату, который служит в ВСУ командиром взвода артиллерийской разведки.

Отмечается, что Матюхин занимался преступной деятельностью в период с июля 2022 года по март 2023 года. Полученные данные могли использоваться для нанесения по военнослужащим Вооруженных сил России огневых ударов.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж.

