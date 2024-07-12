В ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, в декабре 2021 года ассистент выполнил в ДНР «разведывательное задание в интересах иностранной разведки», собрав данные об объектах промышленности в регионе. Впоследствии по ним были нанесены ракетные удары, которые причинили ущерб в размере свыше 96,9 млн рублей.
Суд дал 56-летнему Голде 14 лет колонии строгого режима. и также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые сотрудники СММ ОБСЕ на Украине использовали против безопасности ДНР и России.
Ранее Верховный суд республики заочно приговорил командира штурмовой роты украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты к 25 годам заключения за приказ об убийстве мирного жителя, пишет RT.
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