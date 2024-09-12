Четверых граждан США признали виновными в шпионаже в пользу России
Жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, в том числе двух пожилых людей (82 и 78 лет), виновными в предполагаемой деятельности в интересах российского правительства. Об этом сообщил Минюст США.
По данным ведомства, присяжные признали виновными Омали Йешителу (82 года), Пенни Хесс (78 лет), Джесси Невела (34 года) из Сент-Луиса и Августа С. Ромэйна-младшего (38 лет) из Атланты в сговоре с целью действия в качестве агентов иностранного правительства.
Все обвиняемые якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым, который обвиняется в заговоре с целью вовлечения американцев в деятельность как незаконных агентов российских властей. Минюст также объявил награду до $10 млн за информацию о его местонахождении.
По версии Минюста США, Ионов, возможно в координации с ФСБ, организовал многолетнюю иностранную кампанию влияния, используя местные политические группы для сеяния разлада и вмешательства в выборы в США. Также предполагается, что Ионов вербовал членов американских политических групп, таких как Африканская народно-социалистическая партия, к участию в кампаниях влияния, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru