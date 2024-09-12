Четверых граждан США признали виновными в шпионаже в пользу России

Жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, в том числе двух пожилых людей (82 и 78 лет), виновными в предполагаемой деятельности в интересах российского правительства. Об этом сообщил Минюст США.

По данным ведомства, присяжные признали виновными Омали Йешителу (82 года), Пенни Хесс (78 лет), Джесси Невела (34 года) из Сент-Луиса и Августа С. Ромэйна-младшего (38 лет) из Атланты в сговоре с целью действия в качестве агентов иностранного правительства.