Суд отправил в колонию 33 военнослужащих ВСУ за артобстрел жилых домов в ДНР

Военнослужащих признали виновными в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды и умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва. Военные проведут от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Суд счел доказанным, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года осужденные обстреляли из самоходных артиллерийских установок населенные пункты Саханка, Заиченко, Сартана, Дзержинское, Старый Крым и Талаковка. В ходе артобстрелов погиб 17-летний житель, одну женщину контузило. Кроме того, получили повреждения 42 жилых дома.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Ковалыка, расстрелявшего жителя Мариуполя.

