В Брянске решивший вступить в ВСУ мужчина получил 9,5 года колонии
Брянский областной суд приговорил к 9,5 года колонии мужчину, который решил вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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Отмечается, что осужденный являлся противником проведения спецоперации и вступил в переписку с вербовщиками для вступления в ряды ВСУ. Мужчина прибыл из Москвы в Брянскую область и попытался пересечь границу, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд признал его виновным в покушении на государственную измену и покушении на незаконное пересечение государственной границы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину по обвинению в государственной измене, передает «Радиоточка НСН».
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