В Брянске решивший вступить в ВСУ мужчина получил 9,5 года колонии

Брянский областной суд приговорил к 9,5 года колонии мужчину, который решил вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Отмечается, что осужденный являлся противником проведения спецоперации и вступил в переписку с вербовщиками для вступления в ряды ВСУ. Мужчина прибыл из Москвы в Брянскую область и попытался пересечь границу, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал его виновным в покушении на государственную измену и покушении на незаконное пересечение государственной границы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину по обвинению в государственной измене, передает «Радиоточка НСН».

